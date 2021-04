Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fait déjà l'unanimité en interne !

Publié le 6 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Arrivé sur le banc de l'OM il y a un mois, Jorge Sampaoli a déjà séduit la plupart de ses joueurs comme l'expliquent Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez.

« Qu’est-ce qu’on n’a pas travaillé avec Sampaoli ? Je pense que la seule chose, c’est le sommeil ! On se réveille tôt et on se couche tard, mais on sait que on n’en a besoin. On a beaucoup de choses à rectifier et à travailler. Quand ça paye comme ce soir, c’est tout bénéf . » Dimitri Payet en est convaincu, l'arrivée de Jorge Sampaoli et de sa méthode exigeante a fait du bien à l'OM. Un avis partagé par Alvaro Gonzalez qui se réjouissait dimanche soir après la victoire contre Dijon (2-0) des premiers pas de l'Argentin.

Alvaro est Payet déjà convaincus par Sampaoli