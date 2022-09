Foot - Mercato - OM

OM : Sampaoli est parti, un marché est à oublier pour Longoria

Publié le 3 septembre 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Cet été, la terre a donc tremblé à Marseille. En effet, Jorge Sampaoli a tout simplement décidé de claquer la porte et quitter son poste d’entraîneur de l’OM. Pablo Longoria a alors dû réagir et c’est Igor Tudor qui a été recruté. Mais ce départ de l’Argentin entraîne forcément certains changements, notamment sur le marché des transferts. Explications.

Après un an et demi sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli est donc parti durant ce mercato estival. Mécontent du recrutement estival opéré par Pablo Longoria, l’Argentin a fait le choix de faire ses valises, bien qu’il avait encore un an de contrat. Un départ de Sampaoli qui redistribue forcément les cartes à l’OM. Et bouleverse également les plans de Longoria sur le mercato ?

Le Brésil, c’est fini ?

Depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria a montré être un fin connaisseur du marché et ce à travers le monde. Mais avec Jorge Sampaoli, le président olympien avait un atout précieux pour aller chercher des pépites au Brésil. Fort de ses expériences à Santos et à l’Atlético Mineiro, l’Argentin connaissait le championnat local parfaitement. De quoi donc aider à dénicher de bon coup au Brésil. Désormais, cela pourrait être plus compliqué…

Les exemples Gerson et Luan Peres

Et quand il était en poste à l’OM, Jorge Sampaoli a montré qu’il savait dénicher de bons coups au Brésil avec notamment les arrivées de Gerson et Luan Peres, en provenance de Flamengo et Santos. En revanche, quand Pablo Longoria est lui allé piocher au Brésil, ça a échoué avec Luis Henrique.