Mercato - OM : Saliba envoie un message très fort à Sampaoli !

Publié le 17 avril 2022 à 15h10 par A.M.

Alors que l'avenir de William Saliba reste incertain du côté de l'OM, l'ancien Stéphanois reconnaît l'importance de Jorge Sampaoli dans sa progression.

Prêté par Arsenal sans option d'achat, William Saliba ne sait pas encore de quoi son avenir à l'OM sera fait. Et pour cause, s'il semble ouvert à l'idée de rester à Marseille, ses prestations ne laissent personne insensibles que ce soit à Arsenal ou dans d'autres clubs qui pourraient se montrer intéressés par William Saliba. Mais le néo-international français reconnaît également que Jorge Sampaoli pourrait avoir une influence compte tenu de son importance dans sa progression cette saison.

«Le coach m’a beaucoup aidé à grandir»