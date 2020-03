Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rudi Garcia n’est pas regretté à Marseille !

Publié le 7 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’il semble avoir retrouvé son meilleur niveau sous les ordres d’André Villas-Boas cette saison, Jordan Amavi est revenu sur sa relation avec Rudi Garcia et le latéral gauche ne regrette pas l’ancien coach de l’OM.

La saison dernière, Jordan Amavi connaissait sans doute le passage le plus compliqué de sa carrière. Cependant, le latéral gauche de 25 ans a retrouvé de sa superbe au cours de cet exercice, à l’instar de Steve Mandanda et de Dimitri Payet. Un retour au premier plan qui influe sur la saison de l’OM qui pointe à la deuxième place du classement de Ligue 1. Et André Villas-Boas, qui a pris les rênes de l’effectif phocéen l’été dernier, n’est pas étranger à ce changement.

Amavi compare la différence de gestion entre Villas-Boas et Garcia !