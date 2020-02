Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rudi Garcia affiche un énorme regret après son départ !

Publié le 21 février 2020 à 7h30 par A.M.

Après avoir assuré qu’il serait bien resté à l’AS Roma, Rudi Garcia en rajoute une couche en expliquant qu’il avait la même sensation à l’OM.

« Si ça tenait qu'à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît. Après, s'ils me demandent de partir, on verra . » Dans les colonnes du Corriere dello Sport, Rudi Garcia a reconnu qu’il aurait bien aimé rester à l’AS Roma. Une sortie qui n’a pas manqué de faire parler compte tenu du fait qu’il est en poste à l’OL. Présent en conférence de presse, Rudi Garcia s’est expliqué et assure qu’il serait également bien resté à l’OM.

Garcia voulait rester à l’OM