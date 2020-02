Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 20 février 2020 à 11h06 par G.d.S.S. mis à jour le 20 février 2020 à 11h07

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OL, Rudi Garcia affiche son souhait de rester encore très longtemps au club.