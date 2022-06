Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Le mercato de Longoria influencé par... Ronaldo ?

Publié le 19 juin 2022 à 16h00 par Ewen Robin

Après 16 ans passés au Real Madrid, Marcelo va quitter le club, libre de tout contrat. Forcément, les prétendants sont nombreux à vouloir récupérer le latéral brésilien. C’est notamment le cas de l’OM qui cherche à se renforcer en vue de la prochaine Ligue des Champions. Cependant, une ancienne légende du football pourrait venir contrecarrer les plans des Olympiens…

Marcelo s’apprête à tourner une page de sa carrière ! Arrivé en janvier 2007 en provenance de Fluminense contre un chèque de 6,5M€, le latéral gauche de 34 ans a fait ses adieux au Real Madrid. Libre de tout contrat, le Brésilien serait dans le viseur de l’OM, qui verrait en lui un joueur d’expérience, pouvant apporter une précieuse aide en Ligue des Champions, la saison prochaine. Cependant, la concurrence sera rude dans ce dossier.

Un intérêt de Valladolid pour Marcelo ?