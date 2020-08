Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Riolo donne raison à McCourt pour Gradel !

Publié le 11 août 2020 à 0h30 par La rédaction

Ce derniers jours, une possible arrivée de Max-Alain Gradel à l’OM a été évoquée... avant de voir Frank McCourt balayer cette possibilité. Un choix que comprend parfaitement Daniel Riolo.

En vue de la Ligue des Champions, André Villas-Boas souhaite renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille. Il l’a fait savoir récemment, soulignant notamment le besoin d’une doublure à Dario Benedetto et d’un latéral gauche. Récemment, La Dépêche du Midi a notamment parlé d’une possible arrivée de Max-Alain Gradel à l’OM. Toutefois, me joueur du TFC, qui a été relégué en Ligue 2, ne semble pas vraiment avoir le profil qui correspond aux besoins de Villas-Boas. Ainsi, L’Équipe nous apprend que c’est Frank McCourt lui-même qui aurait apposé son véto à sa venue...

« Il a beaucoup baissé de niveau »