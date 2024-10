Mercato - OM : Riolo annonce le transfert d’un buteur pour 20M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attendu comme le fameux grand attaquant au moment de sa signature à l’OM cet été pour 25M€, Elye Wahi peine à convaincre depuis son arrivée au club. Daniel Riolo se lâche sur ce cas un peu particulier qui est en train de virer au fiasco, et il mise sur une vente à 20M€ à l’étranger en fin de saison pour Wahi.

L’OM n’avait pas hésité à débourser 25M€ lors du mercato estival pour déloger Elye Wahi (21 ans) du RC Lens et en faire son nouveau numéro 9. L’international espoirs français est donc logiquement attendu au tournant puisqu’il est censé devenir le grand attaquant tant désiré par les supporters de l’OM, mais pour le moment, Wahi peine à justifier une telle dépense. L’ancien Montpelliérain n’a inscrit qu’un seul but en Ligue 1, et certains imaginent déjà un départ dans les mois à venir…

OM : Un nouveau phénomène en attaque pour De Zerbi ? https://t.co/SHiA0F4e3f pic.twitter.com/hxIYXk4WKz — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

« Wahi est au fond du sceau »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo s’est lâché sur le cas Elye Wahi à l’OM : « Le 9, c’est l’histoire de l’OM depuis des années. On oublie toujours Aubameyang et Sanchez. Wahi est au fond du seau complet. Et puis Maupay était là pour dire, Wahi t’es pas à ta place, je vais te la prendre. Et il prend un rouge pas intelligent. L’OM va falloir qu’il se bouge, c’est inadmissible ce qu’ils ont fait, inadmissible », estime l’éditorialiste, qui se projette ensuite sur un transfert de Wahi en fin de saison vers l’étranger.

« Mayence 20M€, ça peut partir »

« Wahi, il peut faire la saison qu’il a l’air de faire. Bundesliga fin de saison, Mayence 20M€, ça peut partir. Francfort ou un truc comme ça, ça peut partir. Ce n’est pas quelqu’un qui me paraît être mentalement assez fort pour relever la tête », poursuit Daniel Riolo. Reste à savoir si ce scénario se confirmera pour Wahi, ou s’il parviendra à inverser la tendance avec l’OM dans les prochains mois.