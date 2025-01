Mercato - OM : Réunion décisive pour ce transfert à 14M€ !

Pierrick Levallet

Les prochains jours s’annoncent particulièrement agités pour l’OM sur le mercato. À la recherche de renforts pour l’effectif de Roberto De Zerbi, le club phocéen aurait jeté son dévolu sur Reda Belahyane. Les dirigeants olympiens devraient d’ailleurs prochainement s’entretenir avec ceux du Hellas Vérone pour boucler le transfert de l’international marocain.

L’OM devrait vivre une fin de mercato assez animée. Le club phocéen cherche toujours à offrir de nouveaux renforts à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison. Les dirigeants marseillais aimeraient notamment renforcer l’entrejeu du technicien italien. De ce fait, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont multiplié les pistes sur le marché des transferts. Les noms de Nicolo Fagioli et Nicola Zalewski ont été évoqués, tout comme celui de Reda Belahyane.

L'OM passe à la vitesse supérieure pour Belahyane

Le profil du milieu défensif marocain aurait tapé dans l’oeil de la direction de l’OM. Selon la presse italienne, le 2e de Ligue 1 aurait ainsi fait une offre de 14M€ pour convaincre le Hellas Vérone. Pablo Longoria et Medhi Benatia semblent vouloir passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Un entretien pourrait d’ailleurs se tenir entre les deux parties pour boucler le transfert.

Une réunion programmée avec le Hellas Vérone !

D’après les informations de TMW, une réunion décisive devrait avoir lieu entre l’OM et le Hellas Vérone pour le transfert de Reda Belahyane. Les deux clubs devraient chercher à trouver un accord autour de la somme de 14M€. Le pensionnaire de la Ligue 1 serait en avance sur ses concurrents et pourrait remporter la bataille très prochainement. Reste maintenant à voir si un terrain d’entente pourra être trouvé entre l’OM et le Hellas Vérone sur les modalités de paiement. Pablo Longoria et Medhi Benatia semblent toutefois toucher au but pour le transfert de Reda Belahyane. Ses autres prétendants, comme Chelsea, la Lazio ou encore Naples se tiendraient toutefois à l’affût. À suivre...