Mercato - OM : Réunion au sommet pour le départ d'un attaquant de Sampaoli

Foot - Mercato - OM

En manque de temps de jeu à l'OM, Luis Henrique pourrait relancer sa carrière au Torino. Dirigeants du club marseillais, Pablo Longoria et Javier Ribalta sont actuellement en Italie, possiblement pour rencontrer leurs homologues transalpins. Très apprécié par Ivan Juric, l'attaquant brésilien pourrait être le premier départ d'une longue liste.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'hésite pas à mettre la pression sur Pablo Longoria en interne, lui demandant d'être plus performant en ce qui concerne la vente de joueurs. L'homme d'affaires américain a été écouté puisque le président marseillais s'active pour boucler un premier départ, celui de Luis Henrique. En manque de temps de jeu à l'OM, l'attaquant brésilien bénéficie d'une belle côte en Serie A, où il serait surveillé par la Lazio Rome, mais surtout par le Torino.

meeting between #Torino e #OM in Milan. Possible talks about #LuisHenrique 🇧🇷In the video Longoria, Ribalta and Vagnati #teamOM pic.twitter.com/Fz91jyPlDr