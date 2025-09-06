Mercato - OM : Retour de dernière minute, il jubile !

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a bouclé le départ de Bamo Meïté qui n'entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Le défenseur central a été prêté à Lorient où il fait son grand retour puisqu'il s'agit de son club formateur. Et il ne cache pas sa joie.
Très actif dans les dernières heures du mercato, l'OM a notamment dégraissé son effectif. C'est ainsi que Bamo Meïté, barré par la concurrence à son poste, a été prêté au FC Lorient. Il fait donc son retour dans son club formateur ce qui n'est pas pour lui déplaire.
Bamo Meïté ravi de retrouver Lorient
« Je ne voulais pas forcément quitter le club au départ parce que je fais ma saison où je me révèle au niveau Ligue 1. Derrière, je voulais faire ma saison de confirmation. Il y a eu l’opportunité qui s’est présentée et je suis parti. Je ne regrette pas mon choix », a-t-il confié dans une interview accordée à Ouest-France.
«Je suis content d’être là»
« Aujourd’hui, j’ai eu la possibilité de revenir, c’est pour ça que c’était comme si je n’étais pas parti. Je suis revenu avec le bon état d’esprit, je suis content d’être là. Retour attendu, je ne sais pas, car cela ne se passait pas forcément bien pour moi à l’OM. Il fallait que je reprenne du temps de jeu et du rythme. Là, je suis en pleine forme, et ça collait bien de revenir ici », ajoute Bamo Meïté.