Mercato - OM : Retour de dernière minute, il jubile !

Très actif dans les dernières heures du mercato, l'OM a notamment dégraissé son effectif. C'est ainsi que Bamo Meïté, barré par la concurrence à son poste, a été prêté au FC Lorient. Il fait donc son retour dans son club formateur ce qui n'est pas pour lui déplaire.

Bamo Meïté ravi de retrouver Lorient « Je ne voulais pas forcément quitter le club au départ parce que je fais ma saison où je me révèle au niveau Ligue 1. Derrière, je voulais faire ma saison de confirmation. Il y a eu l’opportunité qui s’est présentée et je suis parti. Je ne regrette pas mon choix », a-t-il confié dans une interview accordée à Ouest-France.