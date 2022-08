Foot - Mercato - OM

Recruté par Longoria, il vit un rêve éveillé

Arrivé il y a un an afin de concurrencer Steve Mandanda au poste de gardien de but, Pau Lopez a finalement peu à peu pris la place de numéro 1 au sein de l’effectif de l’OM. Un an après son arrivée, le portier espagnol s’est livré sur son adaptation, mais aussi sur sa relation avec les supporters phocéens…

Pau Lopez semble être tombé amoureux de l’OM. Après une expérience difficile en Série A, sous les couleurs de l’AS Roma, le gardien espagnol s’est engagé l’an dernier avec l’OM, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Dans un premier temps arrivé pour concurrence Steve Mandanda, il aura fini par prendre la place de numéro 1, et ne quasiment plus la quitter jusqu’à la fin de saison. Un an après son arrivée, et après avoir signé définitivement à Marseille, l’Espagnol s’est livré concernant son transfert…

« Je n’espérais pas jouer tous les matches, et à un tel niveau »

Ainsi, dans une interview accordée à Maritima Info , Pau Lopez est revenu sur sa première saison à l’OM. « Très content. Pour moi, c’est une très très bonne saison. Je n’espérais pas jouer tous les matches que j’ai joué, et à un tel niveau. Les deux saisons précédentes avaient vraiment été des saisons très difficiles pour moi. Je suis très content, parce que je me suis senti bien sur le terrain et dans la ville. J’étais très content, parce que je n’espérais pas une situation comme ça ».

« Ils m’ont tous aidé à me sentir bien ici »

Après une expérience difficile à Rome, Pau Lopez était très heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille, et l’a fait savoir. « Qu’est-ce qui a fait que ça s’est bien passé à Marseille ? C’est un peu tout. La sensation, ma compagne, le club, c’est un peu tout. C’est un peu difficile de dire pourquoi je n’étais pas bien à la Roma, et pourquoi je suis bien ici. Mais je ne sais pas… Les fans, le groupe, le président, le coach… Ils m’ont tous aidé à me sentir bien ici ».

« C’est un truc de fou : les fans, ici, ils sont incroyables »