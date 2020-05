Foot - Mercato

Mercato : OM, Real Madrid, Newcastle… Pochettino lève le voile sur son avenir !

Publié le 24 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Pisté aux quatre coins de l’Europe, Mauricio Pochettino est pour le moment sans club, mais ne compte pas se contenter de cette situation encore longtemps.

Remercié en novembre dernier par la direction de Tottenham, puis remplacé dans la foulée par José Mourinho, Mauricio Pochettino a déjà ouvert la porte à un retour chez les Spurs ces dernières semaines pour BT Sport . Cependant, le technicien argentin semble être prêt à se lancer un nouveau challenge pour sa prochaine et quatrième expérience de coach en Europe. Après Tottenham, Pochettino pourrait rebondir à Newcastle, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité début mai, les discussions entre les deux parties étant très avancées. Néanmoins, l’OM, le Real Madrid ainsi que le PSG, comme Daniel Riolo l’a demandé sur les ondes de RMC, sont des possibilités pour Mauricio Pochettino, qui ne se ferme aucune porte.

« Je suis ouvert à des pays différents… »