Mercato - OM : Cet énorme regret affiché pour le transfert de Strootman !

Publié le 11 avril 2020 à 0h15 par D.M.

Ancien entraîneur de l’AS Rome, Eusebio Di Fransesco regrette d'avoir vendu Kevin Strootman à l’OM en août 2018.

En août 2018, l’OM réalisait un gros coup en s’attachant les services de Kevin Strootman. Recruté contre un chèque de 25M€, le milieu de terrain est devenu le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club derrière Dimitri Payet (30M€). Mais à Marseille, Kevin Strootman ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable et n’a pu retrouver le niveau affiché à l’AS Rome où il est resté entre 2013 et 2018. Ancien coach du club italien, Eusebio Di Fransesco regrette, d’ailleurs, d'avoir vendu Kevin Strootman à l’OM.

« Je regrette d'avoir accepté de vendre Strootman »