Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Benjamin Mendy ironise sur la dernière piste de Zubizarreta…

Publié le 9 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

Selon les dernières informations, l’OM aurait coché le nom de Prosper Mendy. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir l’ancien du club, Benjamin Mendy.

Alors que l’OM n’avait pas réussi à recruter un nouvel arrière gauche durant le dernier mercato estival, Andoni Zubizarreta pourrait régler cela durant ce mois de janvier. Pour cela, le directeur sportif pourrait aller chercher son bonheur en Norvège. En effet, selon les informations de Footmercato , l’OM serait intéressé par Prosper Mendy, qui évolue actuellement à Stromsgodset IF.

Un Mendy peut en cacher un autre !