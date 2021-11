Foot - Mercato - PSG

Mercato : OM, PSG… Un joueur du LOSC va changer les plans de Longoria et Leonardo !

Publié le 16 novembre 2021 à 4h45 par A.M.

L'AC Milan souhaiterait recruter Renato Sanches en fin de saison, ce qui pourrait bien ravir l'OM et le PSG pour deux raisons bien différentes.

Depuis l'arrivée de Paolo Maldini au poste de directeur sportif, l'AC Milan scrute avec attention la Ligue 1. Et cela devra encore être le cas dans les prochains mois puisque selon les informations de la Gazzetta dello Sport , les Rossoneri s'intéresseraient à Renato Sanches, qui n'est pas un titulaire indiscutable du côté du LOSC. Une rumeur qui a du faire réagir du côté du PSG et de l'OM.

Milan veut Sanches pour remplacer Kessié... et oublie Kamara

Et pour cause, si l'AC Milan veut recruter Renato Sanches, c'est pour anticiper la succession de Franck Kessié, dont le contrat s'achève en juin prochain, et qui est convoité par le PSG. Une bonne nouvelle pour les Parisiens, mais également pour les Marseillais. En effet, cela fait plusieurs mois que les Milanais font partie des principaux prétendants pour attirer Boubacar Kamara. Mais en se tournant vers Renato Sanches, l'AC Milan semble avoir tourné la page Kamara.