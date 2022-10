Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un transfert en L1, ça se complique déjà

Publié le 24 octobre 2022 à 10h10

Arnaud De Kanel

Conscient des lacunes marseillaises en attaque, Pablo Longoria aurait coché le nom de Junya Ito afin de dynamiser son secteur offensif. L'attaquant japonais brille sur le plan personnel en ce début de saison avec Reims qu'il a rejoint durant le mercato estival. Et alors que le Mondial approche, il ne serait pas question d'un départ à l'ordre du jour.

Face au RC Lens, le problème de l'OM a sauté aux yeux. En multipliant les occasions, les Marseillais n'ont pas été capable d'en convertir une seule. Alexis Sanchez est muet depuis le 10 septembre en championnat et la situation comptable de l'OM inquiète. Alors, Pablo Longoria penserait à Junya Ito, mais le Japonais ne compte pas se précipiter.

Longoria active une nouvelle piste

Le début de saison de Junya Ito ne passe pas inaperçu en Ligue 1. L'attaquant japonais en est déjà à trois buts et une passe décisive en huit rencontres dans un Reims à la traine. De fait, Médiafoot révèle que Pablo Longoria souhaiterait l'attirer à l'OM.

