Mercato - OM : Poussé vers la sortie, il fait mentir Longoria

Publié le 1 octobre 2022 à 12h30 par Arnaud De Kanel mis à jour le 1 octobre 2022 à 12h33

Invité à rejoindre Bologne en toute fin de mercato, Leonardo Balerdi est finalement resté à l'OM. Après un début de saison très compliqué, le défenseur argentin renait peu à peu et enchaîne les bonnes prestations, à l'image de la rencontre face à Angers ce vendredi. Il donne tord à Pablo Longoria qui voulait le vendre.

La saison de l'OM n'est pas de tout repos. Les Phocéens jouent tous les trois jours ce qui offre la possibilité à certains joueurs d'accumuler du temps de jeu. En défense, Chancel Mbemba a été suspendu en Ligue des champions, Samuel Gigot et Eric Bailly ont quelques pépins physiques, ce qui profite à Leonardo Balerdi. Mais tout n'est pas facile pour l'Argentin qui joue énormément et qui a connu un début de saison très délicat. De plus, il aurait pu rejoindre Bologne durant le mercato mais a préféré rester à l'OM. Depuis quelques rencontres, il retrouve son niveau et donne peu d'importance aux critiques dont il fait l'objet.

Longoria voulait s'en débarrasser cet été

En toute fin de mercato, Bologne s'était manifesté pour recruter Balerdi. Une offre de 8M€ avait été dégainée par les Italiens. Pablo Longoria l'avait accepté mais le joueur voulait rester à l'OM.

Balerdi enchaîne