OM : Après Saliba, une autre désillusion attend l’OM sur le mercato

Publié le 1 octobre 2022 à 12h20 par Arnaud De Kanel

Cet été, l'OM n'a pas pu conserver William Saliba qui avait réalisé une saison tonitruante avec les Olympiens. Et pour cause, Pablo Longoria s'était heurté au refus d'Arsenal d'inclure une option d'achat dans le deal. Cette saison, il pourrait se passer la même chose avec Nuno Tavares, qui à l'image de Saliba, brille sous le maillot phocéen.

Pablo Longoria a tout tenté durant le mercato pour convaincre Arsenal de lui céder William Saliba, en vain. Le défenseur passé par l'ASSE, s'était imposé avec l'OM de Jorge Sampaoli et le président marseillais voulait à tout prix le conserver avant d'être refroidi par les demandes exorbitantes des Gunners . A la fin de la saison, un scénario similaire à celui du feuilleton Saliba pourrait se reproduire puisqu'aucune option d'achat n'a été inclus dans le prêt de Nuno Tavares qui apporte pleine satisfaction.

Saliba, la désillusion de Longoria

A l'été 2021, William Saliba rejoignait l'OM en provenance d'Arsenal sous la forme d'un prêt non assorti d'option d'achat. Auteur d'une saison pleine qui lui a ouvert les portes de l'Equipe de France, l'ancien niçois a du retourner à Londres car sa valeur marchande a explosé et que l'OM ne pouvait pas s'aligner sur le prix réclamé par les Gunners . C'est le risque des prêts sans options d'achats car si ces derniers s'avèrent être concluants, c'est un pont d'or pour le club qui détient le joueur. Et Arsenal a une nouvelle fois bien prévu son coup avec Nuno Tavares.

Bis repetita pour Tavares ?