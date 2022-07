Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour tout savoir sur l'opération Mandanda

Publié le 8 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Après 613 matches et 14 saisons, Steve Mandanda a décidé de quitter l'OM où il avait été mis en concurrence avec Pau Lopez. Conscient qu'il jouerait peu cette saison et que cela mettrait en péril sa participation à la prochaine Coupe du monde, l'ancien Havrais a finalement décidé de rejoindre le Stade Rennais. Retour sur cette opération.

C'est désormais officiel, Steve Mandanda a quitté l'OM, club qu'il avait rejoint en 2007 et où il a disputé 14 saisons avec simplement un petit passage raté à Crystal Palace avant de faire son retour à Marseille. Sur la Canebière, il aurait disputé 613 matches, un record bien évidemment. Mais l'histoire a pris fin comme l'OM l'a expliqué par le biais d'un communiqué : « L’Olympique de Marseille et Steve Mandanda ont décidé de se séparer d’un commun accord. L’OM tient sincèrement à remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté au club depuis 2007 ». Steve Mandanda a donc été laissé libre et a signé au Stade Rennais. Et pourtant ce n'était pas son premier choix.

Mandanda ne voulait pas quitter l'OM, mais...

En effet, comme révélé par Florent Gautreau, Steve Mandanda aurait aimé finir sa carrière à l'OM. « Mandanda ne voulait pas partir, pour plein de raisons perso, t’imagines quand tu vis 15 ans à Marseille, tout, les enfants, la famille, après c’est des considérations qu’on évoque rarement et qui sont valables pour tout le monde. Mais quand on écoute la conf de Longoria à l’arrivée de Tudor, qui évoque les cas des gardiens, il aurait pu dire "eh bien oui Steve a remis une tête devant…" non il a redit, on repart sur l’idée d’une concurrence entre deux gardiens, donc Mandanda s’est dit : revivre le même cauchemar éventuel sans aucune garantie, cette fois basta j’y vais, je plonge » expliquait le journaliste pour l’ After Foot . Cependant, conscient de la menace de vivre une seconde saison dans l'ombre de Pau Lopez et donc d'hypothéquer ses chances de disputer la Coupe du monde, Steve Mandanda a décidé de partir.

[#MercatoSRFC]@SteveMandanda 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! ✍Le gardien aux 695 matchs professionnels et 34 sélections avec l’@equipedefrance a paraphé un contrat de 2⃣ ans avec le Stade Rennais F.C. 🤝 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 6, 2022

Rennes a sauté sur l'occasion

Une aubaine pour le Stade Rennais qui a donc sauté sur l'occasion, pour le plus grand bonheur d'Olivier Cloarec, président exécutif du club breton : « Je suis très heureux d’accueillir Steve que l’on ne présente plus. Steve a un palmarès considérable. Son expérience du haut niveau bénéficiera incontestablement au Stade Rennais F.C. et à son vestiaire. C’est une arrivée qui correspond aux ambitions du club. Le choix de Steve démontre encore une fois que le club a changé de dimension. Au vu de sa personnalité et de l’osmose qui règne dans notre groupe, je sais que son intégration au club sera rapide ». Un recrutement qui correspond à un réel besoin pour Rennes comme l'explique Florian Maurice.

Maurice explique le choix Mandanda