Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette piste offensive, Longoria est déjà fixé !

Publié le 12 août 2021 à 7h30 par Th.B.

Afin de potentiellement remplacer Dario Benedetto sur le départ pour l’Espagne, l’OM penserait à Alexander Sørloth. Cependant, une grosse concurrence ferait rage pour le buteur norvégien.

Alors que Dario Benedetto se dirige vers le Betis Séville comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, Pablo Longoria pourrait se pencher sur un successeur pour l’international argentin. Et d’après Foot Mercato , le président de l’OM semblerait déjà avoir arrêté son choix. En effet, des discussions avec Alexander Sørloth et son entourage auraient eu lieu pour le buteur du RB Leipzig. Et le plan de l’OM semblerait déjà bien ficelé pour Sørloth pour qui une grosse bataille pourrait avoir lieu.

Un prêt pour Sørloth et une grande bataille sur le marché pour Longoria !