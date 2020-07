Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cet international, c’est râpé pour l’OM !

Publié le 22 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Jérémie Boga figure sur les tablettes de l’OM en quête d’une recrue offensive polyvalente sur le front de l’attaque. Néanmoins, le club phocéen aurait peu de chances de mener à bien cette opération compte tenu de la position adoptée par Sassuolo dans ce dossier.

À seulement 23 ans, Jérémie Boga dispose déjà d’une belle cote sur le marché des transferts. Arrivé à Sassuolo en 2018 en provenance de Chelsea où il a été formé, l’ailier gauche capable de jouer dans l’axe flambe avec le pensionnaire de Serie A. De quoi donner des idées à certaines équipes européennes y compris l’OM. Recherchant un joueur capable d’évoluer sur les ailes ou dans l’axe selon L’Équipe , André Villas-Boas a coché le nom de Boga dans sa short-list comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 30 juin dernier. Néanmoins, la concurrence est de mise dans ce dossier en France avec l’AS Monaco, l’OL et le Stade Rennais notamment comme ailleurs avec le Napoli et le Borussia Dortmund.

Boga trop cher pour l’OM…