Mercato - OM : Pour ce gros coup en Ligue 1, Longoria sait ce qu'il a à faire !

Publié le 14 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, Seko Fofana affiche sa volonté de disputer la Ligue des Champions.

Depuis son arrivée à Lens, Seko Fofana s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Des prestations qui ne manquent pas d'attirer l'attention de plusieurs clubs, notamment en Ligue 1. En effet, l'OM continuerait de suivre la situation de l'international ivoirien. Cependant, Seko Fofana fixe une énorme condition pour son avenir.

Fofana veut la Ligue des Champions