Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo sont interpellés pour la vente du club !

Publié le 14 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE continue de s'éterniser, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont clairement interpellés.

Depuis le mois d'avril, l'ASSE est officiellement en vente. Cependant, le club n'a toujours pas trouvé preneur à tel point que certains observateurs émettent des doutes concernant les réelles volontés de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Mais compte tenu de la situation sportive catastrophique des Verts, Kevin Diaz espère que les actionnaires vont rapidement céder leur place.

«Il faut que les présidents fassent le deuil du club»