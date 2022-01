Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès interpelle Longoria pour un attaquant de Ligue 1 !

Publié le 12 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Auteur d'une très belle saison, Ludovic Ajorque aurait largement sa place dans une équipe plus huppée de Ligue 1, à l'image de l'OM, selon Pierre Ménès.

A l'occasion d'une vidéo postée sur son site Pierrot Le Foot , Pierre Ménès s'est prononcé sur les récentes prestations de Strasbourg. Et le journaliste note notamment l'excellente saison réalisée par Ludovic Ajorque. Buteur contre Metz dimanche, l'attaquant alsacien a inscrit son 10e but de la saison en Ligue 1. Pierre Ménès a donc du mal qu'aucun club français ne se positionne, à commencer par l'OM.

« ne comprends pas comment les clubs français travaillent»