Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès affiche un souhait pour Amine Harit !

Publié le 15 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

En attendant d’y voir plus clair sur l’avenir d’Amine Harit à l’OM qui s’annonce très incertain, Pierre Ménès espère que l’international marocain obtiendra davantage de temps de jeu.

Auteur d’un but et d’une passe décisive dimanche soir avec l’OM à Brest (4-1), Amine Harit a donc prouvé sa valeur à Jorge Sampaoli qui l’utilise pourtant peu depuis le début de la saison. Et son avenir au club est d’ailleurs incertain : « J’ai du temps de jeu, je pense que la meilleure chose pour moi c’est de me concentrer sur le jeu. Ce qu’il se passera en fin de saison se passera en fin de saison. Les discussions vont forcément arriver au bout d’un moment, et on verra ce qu’il se passera », indique Harit, qui est prêté sans option d’achat à l’OM. Et Pierre Ménès affiche un souhait fort pour l’international marocain.

« Cela va, j’espère, lui offrir plus de temps de jeu »