Mercato - OM : Payet reçoit un message fort sur sa fin de carrière

Publié le 30 septembre 2022 à 19h00 par La rédaction

Patron de l’OM ces dernières années, Dimitri Payet est plus en difficulté cette saison. Le Réunionnais n’est pas vu comme un titulaire indiscutable dans l’esprit d’Igor Tudor, qui n’a pas hésité à le mettre régulièrement sur le banc. À 35 ans et alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2024, il se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Mais cette dernière n’est pas encore terminée, comme l’a confié Amine Harit.

Capitaine et titulaire indiscutable dans l’esprit de Jorge Sampaoli, le statut de Dimitri Payet a bien changé cette saison. Depuis son arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor lui a la plupart de temps préféré Gerson et Mattéo Guendouzi, afin d’évoluer en soutien d’Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque marseillaise. Titularisé à seulement deux reprises en championnat depuis la reprise de la Ligue 1, il avait également été lancé d’entrée en Ligue des champions contre l’Eintracht Francfort (0-1). Une rencontre au cours de laquelle il, et plus globalement l’équipe, a déçu.

Harit rend hommage à Payet

Désormais âgé de 35 ans, Dimitri Payet se rapproche logiquement de plus en plus de la fin de sa carrière. Mais à en croire Amine Harit, le Réunionnais n’est pas encore fini. En conférence de presse, l’international marocain a été interrogé au sujet de son coéquipier. Les deux hommes évoluent au même poste et ont des styles de jeu semblables. De quoi en faire le successeur logique de Dimitri Payet ? Il est encore trop tôt pour cela, à en croire l’ancien joueur du FC Nantes.

« Il n’est pas encore parti »