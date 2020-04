Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Paul Aldridge pourrait se régaler avec ce nouveau riche !

Publié le 23 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Newcastle va être racheté par un fonds d'investissement saoudien, Paul Aldridge pourrait bien en profiter pour activer ses réseaux en Angleterre afin de vendre plusieurs joueurs de l'OM et ainsi renflouer les caisses du club phocéen. Analyse.

Il y a quelques semaines, Jacques-Henri Eyraud a décidé d'attirer Paul Aldridge en tant que conseiller. Bien que le rôle du dirigeant anglais n'est pas été officialisé, il sera probablement chargé de mettre son réseau en Premier League à disposition de l'Olympique de Marseille. Il faut dire que le club phocéen a absolument besoin de vendre afin de renflouer ses caisses et écarter la menace du fair-play financier. L'été dernier, Andoni Zubizarreta n'était pas parvenu à suffisamment vendre aux yeux de Frank McCourt, et Paul Aldridge sera donc chargé de compenser les échecs directeur sportif de l'OM en activant son réseau en Premier League. Et alors que le fruit de son travail commence déjà à s'apercevoir.

Newcastle, une énorme opportunité pour l'OM ?