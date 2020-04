Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pas de grand d’Europe pour Florian Thauvin ?

Publié le 11 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Malgré ses performances de haute volée depuis trois ans à l’OM, Florian Thauvin pourra difficilement rejoindre une grosse cylindrée européenne.

Depuis quelques semaines, et comme révélé par le10sport.com , Florian Thauvin aurait mis au point une stratégie qui lui permettrait de partir libre de l’OM dans un an. Pourtant, la direction marseillaise ne semble pas partager cette envie, et si ces derniers ne peuvent rien proposer à Florian Thauvin en terme de prolongation de contrat, ils peuvent toujours placer leur ailier vedette sur la liste des transferts, et ainsi attirer des clubs européens qui souhaiteraient le faire venir dans leur écurie. Pourtant, aucun cador ne semble prêt à attirer l’international français…

Sa blessure a tout changé

Car en effet, Florian Thauvin reste sur une saison blanche, lui qui a contracté une grosse blessure (Arthroscopie) en septembre dernier, et qui l’a éloigné des terrains jusqu’au 5 mars dernier. Désormais, le monde du football est à l’arrêt à cause de la crise sanitaire du coronavirus, et il sera donc difficile pour Thauvin de partir dans un grand d’Europe. Difficile également d’imaginer un nouveau retour en Angleterre après le fiasco de l’expérience Newcastle. Aujourd’hui, trois destinations semblent se dessiner pour l’international français de l’OM : Valencia, l’AC Milan et la Roma. Ces trois clubs sont dans la course pour arracher une qualification européenne la saison prochaine, et pourraient permettre à Florian Thauvin de rester titulaire et de disputer une coupe d’Europe avec pour objectif l’Euro 2021. L’attaquant français va devoir faire un choix…