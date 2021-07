Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse mise au point sur l'avenir de Boubacar Kamara !

Publié le 29 juillet 2021 à 20h10 par La rédaction

Annoncé sur le départ de l’OM cet été, Boubacar Kamara intéresserait l’AS Monaco. Mais pour le moment, le club du Rocher n’aurait toujours pas dégainé d’offre pour le jeune Français.

Avec toujours aucune vente à son actif, Pablo Longoria ne semble pas pressé à l’idée de dégraisser son effectif. Pourtant, sur le tableau des départs annoncés, Boubacar Kamara occupe la première place. Formé à l’OM, l’international Espoirs français est l’une des plus grosses valeurs marchandes que possède Pablo Longoria. Et ce mercredi, Thomas Bonnavent, journaliste pour Winamax, annonçait même que l’OM avait déjà refusé une offre de 15M€ venant de l’AS Monaco.

Monaco n’aurait pas formulé d’offre pour Kamara