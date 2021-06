Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria tente un coup risqué en Serie A !

Publié le 23 juin 2021 à 21h10 par B.C.

Désireux de renforcer le secteur offensif de l’OM, Jorge Sampaoli aurait des vues sur Giovanni Simeone. Cependant, il sera compliqué pour le club phocéen de s’attacher les services du joueur de Cagliari.

Après avoir trouvé un accord pour le transfert de Gerson, Pablo Longoria est passé à la vitesse supérieure pour mettre la main sur d’autres renforts. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’OM a notamment dégainé une offre à David Luiz, arrivant en fin de contrat à Arsenal. Daniel Wass, Kevin Gameiro, Alex Moreno ou encore Matteo Guendouzi sont également dans le collimateur des Marseillais, tout comme Giovanni Simeone. Le média argentin El Intransigente expliquait il y a quelques jours que l’OM discutait avec Cagliari pour le transfert de l'attaquant. Cependant, il ne sera pas facile d’obtenir gain de cause.

L’OM s’est positionné pour Giovanni Simeone, mais…