Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prépare encore du lourd à l’OM !

Publié le 10 avril 2022 à 4h30 par T.M.

Ayant déjà apporté de nombreux changements au sein de l’effectif de l’OM, Pablo Longoria voudrait encore retoucher le groupe de Jorge Sampaoli.

A quoi ressemblera le mercato estival de l’OM ? Pour le moment, il est difficile d’y voir clair étant donné l’interdiction de recrutement qui plane au-dessus du club phocéen suite à la sanction infligée après le transfert de Pape Gueye. Il n’empêche que Pablo Longoria travaille tout de même sur certains dossiers pour renforcer l’OM. Cet hiver, le président phocéen a bouclé l’arrivée de Samuel Gigot. Et d’autres dossiers occuperaient actuellement l’Espagnol.

« Il a avancé avec des joueurs qui seraient libres »