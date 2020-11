Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria lance un appel du pied improbable !

Publié le 22 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien buteur emblématique de l’OM, André-Pierre Gignac pourrait de nouveau avoir un rôle à jouer au club comme l’a laissé entendre Pablo Longoria.

« Le football français me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services. Revenir en Ligue 1 ? Ma fin de carrière, parce que la Libertadores, ç'est resté en travers de la gorge », avait indiqué André-Pierre Gignac début novembre, et le buteur français des Tigres de Monterrey n’excluait donc pas un éventuel retour en Ligue 1 avant la fin de sa carrière. Mais du haut de ses 34 ans, Gignac pourrait-il encore rendre des services à l’OM, où il avait évolué de 2010 à 2015 ?

« Avoir ce type de personnage, c’est toujours important »