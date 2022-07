OM : Pablo Longoria active une piste inattendue en Angleterre

Foot - Mercato - OM

Malgré le recrutement de Jonathan Clauss, l'OM se serait renseigné sur la situation d'un autre latéral droit, évoluant en Angleterre. Agé de 22 ans, Max Aarons serait surveillé par Pablo Longoria. Le joueur aurait de grandes chances de quitter Norwich cet été, relégué en Championship. D'autres équipes européennes auraient coché son nom.

Le poste de latéral droit est l'un des grands chantiers de Pablo Longoria. Recruté la saison dernière, Pol Lirola n'a pas apporté satisfaction et pourrait quitter l'OM cet été. Pour renforcer ce poste, le club phocéen a décidé de miser sur Jonathan Clauss, international français depuis cette année. Mais à en croire la presse anglaise, l'OM essaierait d'obtenir les services d'un autre piston.

Selon les informations de Football.Insider , l'OM se serait renseigné sur la situation de Max Aarons. Agé de 22 ans, ce joueur prometteur devrait quitter Norwich, relégué en Championship après avoir terminé dernier de Premier League la saison dernière. Mais ce dossier pourrait ne pas être dans les cordes de Pablo Longoria.

🚨 EXCLUSIVE! 🚨- Gladbach, Wolfsburg and Marseille have enquired about signing Norwich star Max Aarons. 📞- The 22-year-old's future is up in the air as he enters the final two years of his contract. 📝READ: https://t.co/a07FnEaX97#NCFC #TeamOM #DieFohlen #VfLWolfsburg pic.twitter.com/UJDR1CzvYz