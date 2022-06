Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a une nouvelle idée en tête pour sa défense

Publié le 20 juin 2022 à 9h00 par Jules Kutos-Bertin

Soucieux de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria fait face à un sacré casse-tête pour sa défense vu les départs potentiels. Pour remplacer Pol Lirola, qui pourrait quitter l’OM, le président olympien aurait coché le nom de Kévin Mbabu, même si aucune offre n’aurait encore été faite à Wolfsburg.

Ce n’est pas une surprise, la défense sera le plus gros chantier de l’OM cet été. Avec la rupture de contrat attendue pour Alvaro Gonzalez, le potentiel départ de Duje Caleta-Car qui sera libre dans une saison et bien entendu l’avenir plus qu’incertain de William Saliba, Pablo Longoria se doit d’anticiper. Et le président de l’OM a commencé son travail l’hiver dernier. Menacé par une interdiction de recrutement, Marseille a bouclé l’arrivée de Samuel Gigot, libre de s’engager où il le souhaite. Mais avant de disputer la Ligue des Champions, l’OM a encore besoin de renforts. « Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne », expliquait Pablo Longoria en mai dernier à RMC .

🔵⚪️ L’OM pourrait se renforcer au poste d’arrière droit. La cellule de recrutement regarde les opportunités et a coché le nom de Kevin Mbabu. Marseille n’a pas fait d’offre à Wolfsbourg pour le moment. pic.twitter.com/8VzsBVxlA6 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 19, 2022

Kévin Mbabu pour remplacer Pol Lirola ?