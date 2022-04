Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria devra lâcher 15M€ pour son nouveau buteur !

Publié le 13 avril 2022 à 7h15 par La rédaction

Dans les petits papiers de l’OM, Mohamed-Ali Cho devrait quitter Angers cet été. Cependant, le SCO serait gourmand et demanderait 15M€ pour son jeune attaquant.

En bon directeur sportif qu’il était auparavant, Pablo Longoria a déjà la tête au mercato. Même si l’OM a encore tout à gagner ou au contraire, tout à perdre, le président marseillais est déjà focalisé sur l’intersaison. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM est entré dans le dossier Mohamed-Ali Cho. Une rencontre entre Pablo Longoria et le clan de l’angevin aurait même déjà eu lieu.

Mohamed-Ali Cho devrait partir mais Angers est gourmand