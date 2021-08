Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a pris une grande décision pour le recrutement !

Publié le 17 août 2021 à 12h10 par La rédaction

Toujours en attente du retour de Pol Lirola, Pablo Longoria a aussi du boulot de l’autre côté. Mais le président de l’OM pourrait se contenter de Jordan Amavi et de son centre de formation.

Au début du mercato estival, Pablo Longoria avait un chantier colossal à chaque ligne. A la mi-août, le président de l’OM a très bien avancé puisqu’il ne lui manque qu’un latéral droit en priorité absolue. Avec huit renforts, Jorge Sampaoli a pu préparer son début de saison de la meilleure des manières, et cela se voit sur le terrain. Mais sur son côté gauche, l’entraîneur argentin ne semble pas trop compter sur Jordan Amavi puisque l’ancien niçois n’a pas débuté un seul match de championnat. A tel point d’envisager une recrue à ce poste ?

Aucun latéral gauche ne sera recruté