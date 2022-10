Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a fait un heureux

Publié le 3 octobre 2022 à 05h15 par Thomas Bourseau

Jonathan Clauss a débarqué à l’OM en juillet dernier en provenance de Lens. Et en plus d’Igor Tudor, le champion du monde tricolore a fait les affaires du directeur sportif du RC Lens qui apprécie l’histoire derrière ce joli transfert à Marseille grâce à Pablo Longoria.

Au cours du dernier mercato estival, Pablo Longoria a eu à coeur d’offrir à Igor Tudor deux pistons de métier pour l'effectif de l'OM, à savoir Nuno Tavares à gauche et Jonathan Clauss à droite.

«Clauss, c’est incroyable»

Recruté en provenance du RC Lens, Clauss a fait un heureux en la personne d’Igor Tudor qui s’est enflammé vendredi soir après le but inscrit par l’international français ainsi qu’une passe décisive. « Clauss, c’est incroyable, mais je le savais dès le premier entraînement. C’est vraiment un plaisir d’avoir un tel joueur quand on est entraîneur ».

