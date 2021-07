Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme annonce sur cette pépite de Ligue 2 ?

Publié le 22 juillet 2021 à 23h10 par La rédaction

Depuis plusieurs mois désormais, Amine Adli est annoncé dans le viseur de l'OM. Et ce jeudi, le président de Toulouse a fait une grosse déclaration sur la pépite du TFC.

L’été marseillais s’annonçait chaud et il ne déçoit pas. Pablo Longoria est sur tous les fronts et a déjà fait signer pas moins de huit recrues. Si cela s’active un peu moins du côté des départs, cela n’empêche pas le président de l’OM de continuer à prospecter. Notamment en Ligue 2. Depuis l’hiver dernier, l’OM garderait un œil sur la situation d’Amine Adli du côté de Toulouse. Mais la concurrence du Milan AC semblait avoir eu raison de Pablo Longoria. Mais c’est bel et bien le président du TFC qui pourrait relancer ce feuilleton…

« Il partira cet été »