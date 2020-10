Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lewandowski et Neuer à l'origine du transfert de Bouna Sarr ?

Publié le 22 octobre 2020 à 1h45 par H.K.

Parti à la toute fin du mercato estival pour rejoindre le Bayern Munich, Bouna Sarr a quitté l’OM par la grande porte. Et de nouvelles révélations ont été faites dans ce dossier qui s’est bouclé très rapidement…

Le départ de Bouna Sarr a surpris plus d’un supporter de l’OM cet été. Parti dans les dernières heures du mercato estival pour rejoindre le Bayern Munich contre 8M€, le latéral français n’a finalement pas été remplacé au club phocéen, André Villas-Boas manquant de peu le recrutement de Joakim Maehle. Cependant, de nouvelles révélations ont été faites dans ce dossier, qui a donc été bouclé très rapidemet…

Les joueurs du Bayern ont demandé une accélération du mercato