Mercato - OM : Nouvelle galère financière en vue avec Kevin Strootman ?

Publié le 16 mars 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Prêté par l’OM au Genoa depuis le mois de janvier, Kevin Strootman pourrait être amené à quitter définitivement le club phocéen l’été prochain. Mais Pablo Longoria devra certainement remettre la main à la poche dans ce dossier.

Arrivé à l’OM à l’été 2018 pour 25M€, Kevin Strootman a très rapidement viré au flop, et le milieu de terrain néerlandais a été l’une des plus grandes déceptions depuis le début de l’ère McCourt. Finalement, Pablo Longoria a réussi à se délester d’une partie du salaire de Strootman en l’envoyant en prêt du côté du Genoa durant le mercato hivernal, mais la question de son avenir va bientôt refaire surface, l’ancien joueur de l’AS Rome étant sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM. Et il va très certainement falloir payer pour se débarrasser définitivement de Strootman…

L’OM va devoir gérer le cas Strootman