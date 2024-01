Mercato - OM : Nouveau transfert à Marseille, il veut tout gâcher

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille vient à peine d’accueillir Jean Onana au milieu de terrain, mais Pablo Longoria n’est pas encore rassasié. Le président marseillais penserait déjà au prochain coup et souhaiterait notamment offrir un nouveau latéral gauche à Gennaro Gattuso, avec Josh Doig de l’Hellas Verona, qui semble toutefois avoir d’autres options pour son avenir.

Le mercato hivernal est encore très long et l’OM compte bien boucler encore quelques coups. C’est le cas au poste de latéral gauche, un poste que Gennaro Gattuso a récemment pointé du doigt en conférence de presse en déclarant : « On cherche aussi une alternative à Renan Lodi parce que ça nous manque ». Et comme souvent avec Pablo Longoria, la solution pourrait venir d’Italie...

Mercato - OM : Il débarque à Marseille et lâche des révélations ! https://t.co/mXnTA6MKSk pic.twitter.com/qj7oMEhxEZ — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Doig, la prochaine cible de l’OM ?

D’après les informations de plusieurs médias français comme étranger, avec notamment RMC Sport , l’OM serait sur les traces de Josh Doig. Actuellement à l’Hellas Verona, il pourrait même très vite faire l’objet d’une offre autour des 5M€ de la part du club marseillais, qui semble vouloir accélérer les choses.

Juric le veut au Torino