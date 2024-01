Mercato - OM : Bloqué à Marseille, il prépare son départ

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué à la CAN alors qu'il ne s'y attendait pas, François-Régis Mughe a décidé de décliner la sélection afin de concentrer sur l'OM. Sauf que c'est interdit de refuser une convocation, et la Fédération camerounaise peut donc bloquer l'ailier marseillais durant la compétition. Gennaro Gattuso ne peut donc pas s'appuyer sur Mughe qui préparerait son départ.

Le cas François-Régis Mughe fait du bruit du côté de l'OM. Et pour cause, alors qu'il avait décidé de privilégier son club à sa sélection, l'ailier camerounais a appris avec surprise sa sélection pour la CAN. Rigobert Song voulait l'inclure dans son groupe et lui offrir l'expérience d'une grande compétition, mais le joueur de l'OM a décliné, préférant rester à Marseille où il espère profiter des absences d'Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye pour gratter du temps de jeu.

Bloqué par la Fédération camerounaise, Mughe ne peut pas jouer à l'OM

Seul problème, pour le moment, il ne peut pas jouer. Et pour cause, refuser une sélection, sur des dates FIFA, est interdit. Par conséquent, seule une lettre de la Fédération camerounaise pour permettre à François-Régis Mughe d'être autorisé à jouer avec l'OM pendant les dates de la CAN. Mais pour le moment, cette lettre n'est jamais arrivée, ce qui agace le club phocéen qui n'a jamais pris position dans un sens ou dans l'autre comme le rappelle L'EQUIPE .

Vers un départ en fin de mercato ?

La situation est donc très tendue dans ce dossier, d'autant plus que le projet de François-Régis Mughe était clair. L'ailier de 19 ans, qui avait obtenu du temps de jeu sous les ordres de Marcelino en début de saison, espérait profiter des absences dans son secteur de jeu pour se mettre en valeur avec l'OM durant le mois de janvier et ainsi trouver une porte de sortie sous la forme d'un prêt en fin de mercato. Mais ce projet est donc mis à mal...