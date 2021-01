Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Neymar, racisme… Alvaro Gonzalez était prêt à prendre une décision radicale !

Publié le 12 janvier 2021 à 22h00 par La rédaction

Suite au dernier Classico et aux accusations de racisme proférées par Neymar, Alvaro Gonzalez était visiblement prêt à remettre en question son avenir à l'OM.

L'OM et le PSG se retrouveront pour la première fois ce mercredi depuis l'altercation qui avait émaillé leur rencontre le 13 septembre dernier. Marseille l'avait emporté (0-1) mais les échauffourées entre les joueurs des deux équipes, qui avaient notamment conduit à cinq cartons rouges, étaient au centre des discussions ce soir-là. Durant la rencontre, Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez d'avoir proféré des injures à caractère raciste à son encontre, ce que le joueur de l'OM nie toujours à ce jour. Pour RMC , un membre du club olympien a révélé comment le défenseur espagnol avait réagi face aux attaques de Neymar.

«Il était prêt à quitter l’OM »