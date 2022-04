Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho apporte une bonne nouvelle pour Longoria !

Publié le 4 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Ciblé par l’OM en vue du prochain mercato estival, Jordan Veretout semble effectivement en pleine rupture avec l’AS Rome comme l’a indiqué José Mourinho.

Alors que le départ de Boubacar Kamara en fin de contrat avec l’OM en juin prochain ne semble plus faire l’ombre d’un doute, Pablo Longoria devra attirer un nouveau profil au poste de milieu défensif pour lui succéder. Depuis plusieurs semaines, la piste menant à Jordan Veretout (29 ans) semble faire office de priorité pour l’OM, et le milieu de terrain français de l’AS Rome est une option crédible.

Un malaise avec Veretout