Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal monte au créneau pour Ajroudi !

Publié le 13 février 2021 à 20h45 par La rédaction

Un temps intéressé à l'idée de reprendre l'Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal a finalement vu son projet tomber à l'eau. Selon lui, remettre la faute sur Mohamed Ayachi Ajroudi est illégitime.

Alors qu'il a pris la tête du club du Hyères FC en National 2, Mourad Boudjellal continue de garder un oeil sur l'Olympique de Marseille, lui qui était intéressé à l'idée de racheter le club l'été dernier, en compagnie de Mohamed Ayachi Ajroudi. Un feuilleton qui s'est finalement mal terminé, comme il l'a récemment expliqué au micro de RMC Sport : « Je n’ai pas été trompé par Ajroudi, mais McCourt ne voulait pas vendre. Je crois qu’Eyraud lui disait de ne pas vendre. J’ai avancé à visage découvert parce que je pensais qu’ils voulaient vendre, mais je me suis trompé. Après, il y a deux personnes qui ont étés débarquées en route, qui sont des clowns. Ils ont disparu, heureusement ! À l’époque, l’OM n’était pas à vendre... mais maintenant je pense que oui ! » Pour Winamax TV , l'ancien président du RCT a tenu à s'exprimer de nouveau, soutenant Mohamed Ayachi Ajroudi.

« Je peux vous dire que Monsieur Ajroudi a largement les moyens de ses ambitions »