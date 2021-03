Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Morgan Sanson justifie son départ cet hiver !

Publié le 1 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Durant le mois de janvier, Morgan Sanson a donc quitté l’OM pour rejoindre la Premier League et Aston Villa. Un choix sur lequel est revenu le milieu de terrain français.

Au moment d’évoquer les possibles partants à l’OM, le nom de Morgan Sanson revenait tout le temps parmi les premiers cités. Et durant le dernier mercato hivernal, le départ du Français s’est concrétisé. Alors que le club phocéen avait besoin de liquidités, Pablo Longoria a réussi à trouver un accord avec Aston Villa pour le transfert de Sanson contre près de 18M€. Et le milieu de terrain n’a pas dû être très difficile à convaincre, lui qui avait notamment l’envie de découvrir autre chose et loin de la Ligue 1.

« Je me posais la question »