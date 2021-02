Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik aurait l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 15 février 2021 à 0h30 par Th.B.

Arrivé cet hiver à l’OM via un prêt, Arkadiusz Milik pourrait cependant quitter le club phocéen en fin de saison et figurerait déjà dans le viseur de plusieurs équipes européennes. De quoi relancer l’avenir du Polonais ?

Il était l’attaquant tant attendu par André Villas-Boas avant que ce dernier de soit mis à pied à titre conservatoire. À présent, et malgré des débuts encourageants, Arkadiusz Milik est contraint de rester écarté des terrains en raison d’une blessure à la cuisse. Au placard au Napoli, Milik a débarqué à l’OM cet hiver par le biais d’un prêt avec obligation d’achat. Il y’aurait cependant des conditions dans le prêt en question qui pourrait donc prendre fin en juin prochain et un retour express à Naples n’est pas à écarter selon Gianluca Di Marzio qui a récemment évoqué la clause libératoire de 12M€ qui serait valable pour tous les clubs y compris les formations de Serie A bien que le président napolitain Aurelio De Laurentiis aurait initialement refusé une telle requête. Et l’avenir serait radieux pour Milik.

La Juventus et la Roma, mais pas seulement…