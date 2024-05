Mercato - OM : McCourt prêt à acheter un nouveau club ?

Hugo Chirossel

Alors que les rumeurs autour d’une potentielle vente du club sont toujours aussi présentes, Frank McCourt a assuré qu’il était plus que jamais engagé avec l’OM. L’homme d’affaires américain, propriétaire depuis 2016, n’est pas vendeur et plus que ça, il aimerait acheter un club satellite afin de développer les jeunes joueurs marseillais.

Frank McCourt se fait rare à Marseille, mais il était de passage dans la cité phocéenne ce mardi. L’homme d’affaires américain en a profité pour démonter les rumeurs autour d’un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite. Propriétaire du club depuis 2016, il a assuré qu’une vente n’était absolument pas à l'ordre du jour.

« Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total »

« La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis 8 ans. Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total », a confié Frank McCourt au JDD . Il a également donné sa confiance à Pablo Longoria en tant que président de l’OM : « Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes . »

McCourt envisage d’acheter un club satellite